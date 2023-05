Der neueste Vorstoß in Sachen Zellertal-Touristik und Kulinarik ist das „Running Dinner“. Dafür haben sich zwei Weingüter und ein Restaurant zusammengeschlossen.

Wandern im Zellertal kennen wir ja schon. Essen gehen auch. Manchmal kommt letzteres nach ersterem, selten umgekehrt. In aller Regel findet beim Essengehen aber alles am selben Ort statt. Nicht so beim „Running Dinner“, einer neuen Initiative des Restaurants „Der schwarze Herrgott“ in Zell und der Weingüter Janson-Bernhard in Harxheim und Bremer in Niefernheim.

„Der Gedanke dahinter ist der: Die Natur platzt gerade aus allen Nähten, und diese Vielfalt wollen wir auch gastronomisch feiern“, erklärt Karin Hellert, Geschäftsführerin des Schwarzen Herrgott. Deswegen soll es beim „Running Dinner“ Vorspeise, Hauptgang und Nachtisch an den drei unterschiedlichen Lokalitäten geben. „Im Weingut Janson Bernhard gibt es die Vorspeise, das Weingut Bremer liefert den Hauptgang, und bei uns im Schwarzen Herrgott gibt es das Dessert.“

Von Station zu Station soll gewandert werden, auf Wunsch auch geführt von der Wein- und Kulturbotschafterin Heidi Zies. Wer nicht wandern kann oder möchte, „darf“ die einzelnen Stationen auch anfahren. „Parkmöglichkeiten sind reichlich vorhanden: am Weingut Janson-Bernhard, auf dem Parkplatz der Grundschule Zellertal, am Weingut Bremer und am Ortseingang Zell“, so Hellert.

Für die Teilnahme am „Running Dinner“, das am Samstag, 13. Mai, ab 17 Uhr stattfindet, ist eine Anmeldung per E-Mail an die Adresse info@derschwarzeherrgott.de erforderlich. Weitere Infos auf der Homepage des Donnersberg-Touristik-Verbands über den Link „Veranstaltungen“ oder bei „Zellertal aktiv“ über den Link „Termine“.