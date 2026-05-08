Heidi Zies aus Zellertal ist mit der Verdienstmedaille des Landes für ihr ehrenamtliches Engagement in ihrer Heimatregion ausgezeichnet worden.

Bei einer Feierstunde im Landesmuseum in Mainz überreichte Hannes Kopf, Präsident der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd, die Auszeichnung an Zies. In seiner Würdigung sagte Kopf: „Heidi Zies steht beispielhaft für gelebten Bürgersinn und nachhaltiges Engagement. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz stärkt sie nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Zellertal, sondern trägt auch maßgeblich zur positiven Entwicklung der gesamten Region bei.“ Laut Mitteilung der SGD Süd engagiert sich die Geehrte seit 2003 bei den Zellertaler Landfrauen. Sie organisiere zahlreiche Veranstaltungen und engagiere sich regelmäßig beim Kuchenverkauf sowie beim Waffelstand auf dem Christkindlmarkt in Kirchheimbolanden.

Auch die Vereinsarbeit von „Zellertal aktiv“ habe Zies ab 2011 viele Jahre als Vorsitzende geprägt und in dieser Zeit viele Formate wie den Hofladentag in Wachenheim und die „Zellertal Kulinarik“ initiiert. Ein besonderes Anliegen von Zies sei es, den Tourismus in der Region zu fördern. Auch in weiteren örtlichen Vereinen engagiere sich die Geehrte, heißt es in der Mitteilung.