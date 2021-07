In knapp einer Woche wird im Wembley-Stadion der neue Europameister gesucht. Die Jugend der TSG Zellertal hat ihn bereits gefunden.

Zum Saisonabschluss hatten sich die Trainer der D-Jugend für ihre Spieler etwas besonderes einfallen lassen. Nachdem die von Corona-Einschränkungen geprägte Saison Ende Juni beendet wurde und eine Vielzahl der D-Jugendspieler mit Start der neuen Spielzeit in die C-Jugend wechselt, gab es zum Abschluss eine Mini-EM. Die Trainer erhielten zuvor zum Saisonabschluss als Dankeschön, vor allem für die vielen Aktivitäten in der Corona-Pause, von der ganzen Mannschaft und den Eltern jeweils ein „süßes“ Präsent. Über 20 Nachwuchsfußballer wurden dann für den sportlichen Teil den Halbfinalisten Dänemark, Italien, Spanien und England zugelost. Jedes Spiel dauerte zwölf Minuten. Gespielt wurde in einer Vorrunde, in der jeder gegen jeden antrat. „Danach spielte der Gruppenerste gegen den Vierten und der Zweite gegen den Dritten. Die Gewinner, Spanien und Dänemark, trafen sich im Endspiel“, berichtet Gunter Herweck, einer der Trainer.

Im Endspiel stand es nach Ablauf der regulären Spielzeit 1:1. Das anschließende Elfmeterschießen konnte die „spanische“ Mannschaft für sich entscheiden. Bei der D-Jugend im Zellertal heißt der Europameister Spanien. Vielleicht ein gutes Omen für kommenden Sonntag?