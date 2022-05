Nach einer Corona-Pause kann in diesem Jahr das Philippsfest in Zell wieder groß mit einer Wallfahrtswoche gefeiert werden. Am morgigen Samstag werden um 13 Uhr Dutzende Motorradfahrer in den Zeller Straßen erwartet, die vor den beiden Kirchen einen Gottesdienst feiern. Anschließend werden die Motorräder gesegnet, bevor diese zu einer gemeinsamen Rundfahrt aufbrechen. Die Veranstaltung endet mit einem Zusammensein beim Motorradclub „Brothers in Arms“ in Ottersheim. Die beiden Pfarrer Bernhard Gugerel und Josef Metzinger werden auch auf Motorrädern unterwegs sein.

Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der große Wallfahrtsgottesdienst in der Sankt Philippskirche in Zell mit dem Wormser Domprobst Tobias Schäfer. In der kommenden Woche schließen sich noch die Wallfahrt für die Region Rheinhessen (Montag, 19 Uhr), die Dekanatswallfahrt (Dienstag, 18 Uhr) und die Seniorenwallfahrt (Mittwoch, 15 Uhr) an. In der vergangenen Woche fand schon die Frauenwallfahrt der KfD statt.