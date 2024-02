Für großen Andrang auf dem Weierhof sorgte Eva Umlauf. Sie gehört zu den letzten Zeitzeugen der Shoah, berichtete am Mittwochabend von ihrem Leben – und mahnte für die Zukunft.

„Ich bin eigentlich keine Zeitzeugin, sondern bezeichne mich lieber als Zeiten-Zeugin“, sagt Eva Umlauf, in München lebende Fachärztin für Kinderheilkunde und Psychotherapie, die im Dezember 1942 im Zwangsarbeitslager für jüdische Häftlinge Novaky in der Slowakei geboren wurde. Das Arbeitslager war Durchgangslager für die Deportationen in die Vernichtungslager Auschwitz und Majdanek.

Am 3. November 1944 wurde Eva Umlauf im Alter von knapp zwei Jahren zusammen mit ihrer schwangeren Mutter und ihrem Vater mit einem der letzten Transporte nach Auschwitz deportiert. Der Vater wurde von seiner Familie getrennt, starb im KZ Mauthausen. Die Rote Armee stand vor den Toren, Eva Umlauf und ihre Mutter wurden als Häftlinge registriert, bekamen Nummern in den Unterarm tätowiert. Diese Nummer begleitet Eva Umlauf ihr Leben lang. Ein Kinderschicksal, ein Menschenschicksal, das sie 2016 in ihrer Lebensgeschichte in Buchform mit dem Titel „Die Nummer auf deinem Unterarm ist blau wie deine Augen“ veröffentlichte. Auf dem Weierhof liest sie in der vollbesetzten Aula des Gymnasiums Szenen daraus vor und beantwortet Fragen der Zuhörer. Es hätte noch weitaus länger als die zwei geplanten Stunden dauern dürfen, Eva Umlauf zieht mit ihrer Menschlichkeit und Nähe alle in ihren Bann. Dass sie zwar selbst keine bewussten Erinnerungen an die Gräuel im Lager hat, aber durch ihre Mutter, deren komplette Familie in den Gaskammern getötet wurde, die Auswirkungen im Alltag erlebte, gibt der Ungeheuerlichkeit nochmals eine andere Perspektive.

„Die Nachkommen sind nicht schuld“

Auch in der Slowakei, nach der Befreiung durch die Rote Armee, war der Lebensweg weiterhin schwer. „Wir kamen von der braunen Diktatur direkt in die rote Diktatur“, schildert Eva Umlauf ihre Jugend in Bratislava. Im Lager hatte man ihrer Mutter mitgegeben, in sie als hochgradig krankes Kind keine Hoffnung zu setzen – dabei sei sie bei ihrer Geburt ein Hoffnungszeichen für alle gewesen, erzählt Eva Umlauf. Schwerkrank durchstand sie ihre Kindheit. Auf die Schulzeit folgte das Studium.

Groß war das Interesse an einem kurzen Treffen mit Zeitzeugin Eva Umlauf. Foto: Gabriele Treiber

Das Ausreisen nach Deutschland, in das Land der Täter, ist auf dem Weierhof ebenso Thema wie der schwere berufliche Anfang in den 1960er Jahren als Fachärztin für Kinderheilkunde. „Es waren andere Zeiten, als Frau bekam ich gesagt: Du brauchst keinen Beruf, du bist verheiratet. Das traut sich heute kein Professor mehr zu sagen“, berichtet sie. In ihren Erzählungen und bei den Antworten auf Fragen kommt stets ihr Anliegen durch, erzählen, aufklären, berichten zu wollen von den Schicksalsschlägen, die ihr widerfahren sind. „Die Nachkommen der Täter sind nicht dran schuld. Aber es ist so wichtig, dass die Kinder alle erfahren, was in der Shoah passiert ist“, stellt Eva Umlauf immer wieder fast nüchtern fest.

Zunächst nicht an Öffentlichkeit interessiert

Sensibel und feinfühlig moderiert Cornelia Faber, Lehrerin am Weierhof und Organisatorin des Zeitzeugengesprächs, die Fragerunde. „Die Schuldgefühle müssen sich in die Verantwortung zu erinnern verwandeln“, ist Faber sich einig mit Eva Umlauf. Zunächst wollte Umlauf sich gar nicht öffentlich mit ihrem Schicksal auseinandersetzen, sagt die Kinderärztin, doch ihre Söhne rieten ihr dazu, als sie 2011 erstmals nach Auschwitz zu einer Gedenkfeier als Holocaust-Überlebende eingeladen wurde, um eine Rede zu halten. Bis heute dauert ihr Kampf gegen die Traumata an, und er geht weiter.

Umlauf nimmt die aktuellen Gräuel des Ukraine-Kriegs, der Massaker in Israel nicht aus. „Die Zeit heilt keine Wunden, doch wir müssen nach vorne schauen. In jedem einen Täter sehen, das geht nicht. Doch wir müssen uns bewusst sein, die Welt wählt ihre Diktatoren. Hitler wurde gewählt, auch Orban wurde gewählt. Die Geschichte ist kein Vogelschiss“, warnt sie vor der Entmenschlichung durch legitimierte Verbrecher. Viel Applaus für Eva Umlauf und erschütterte, bewegte Gesichter in der Zuhörerschaft.