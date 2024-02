Am Donnerstag, 7. Februar, erzählt Eva Umlauf von ihrem Leben in Auschwitz. Sie ist eine der jüngsten Überlebenden. Im Herbst 1944 wurde ihr in Auschwitz eine Nummer eintätowiert. Als die Rote Armee das Lager befreite, war Eva Umlauf zwei Jahre alt, abgemagert und todkrank.

Ab 19 Uhr berichtet sie am Donnerstag in der Aula des Gymnasiums Weierhof. Mit dabei sind unter anderem David Rosenberg (Gründer Jüdischer Studierendenverband Rheinland-Pfalz/Saar), Monika Fuhr (Antisemitismusbeauftragte des Landes), Ex-Ministerpräsident Rudolf Scharping, Bürgermeisterin Sabine Wienpahl, Landrat Rainer Guth. Anmeldung unter cornelia.faber@weierhof.org, der Unkostenbeitrag beträgt fünf Euro pro Person.