75 Jahre Frieden und Demokratie in Deutschland – die Zahl der Zeitzeugen, die noch Krieg und Diktatur hierzulande erleben mussten, wird stetig kleiner. Dem Göllheimer Altbürgermeister Hans Appel, der in Kerzenheim aufwuchs, ist es ein Anliegen, dass die damaligen Schrecken nicht vergessen werden.

„Eingeprägt in mein Kindergedächtnis hat sich ein erschütternder Schauprozess gegen den polnischen Kriegsgefangenen Leo. Er wurde im Kerzenheimer Wald an der Straße nach Rosenthal gehängt“, erzählt der 87-Jährige. Der junge Mann solle im Oktober 1942 im Feld ein Techtelmechtel mit der Mutter von Appels Klassenkameraden Erich gehabt haben. Jemand habe das mit dem Fernglas beobachtet und der Gemeindeverwaltung gemeldet. Als der Frau angedroht worden sei, ihr die Haare abzuschneiden und sie durchs Dorf zu führen, habe sie sich mit E 605 vergiftet. „Erich, damals neun Jahre alt wie ich, wurde dadurch Vollwaise, denn sein Vater war in Russland gefallen“, erinnert sich Appel.

Reichspogromnacht als Sechsjähriger erlebt

Erst sechs war der kleine Kerzenheimer, der am Ostersonntag im Jahr der Machtergreifung Hitlers zur Welt kam, als er in der Reichspogromnacht mitansehen musste, wie das Haus seines jüdischen Kindergartenfreunds „Fränkels Hänschen“ zerstört wurde. „Alles, was nicht niet- und nagelfest war, flog aus den Fenstern. Ich sah auch die Männer, die das taten und die Straße absperrten“, berichtet er. Da die Leute durch das Naziregime eingeschüchtert waren, habe es keine Gegenwehr gegeben.

Ähnliches hat Appel im Kirchgäßchen erlebt: Dort wurden Schubladen, Lebensmittel und Kleidungsstücke aus dem Kolonialwarengeschäft der Familie Samuel auf die Straße geschmissen. „Es war ein erschreckendes Chaos“, sagt der Zeitzeuge, der sich an einen Möbel-Scheiterhaufen auf dem Römer, dem damaligen Adolf-Hitler-Platz, erinnert. Sein Vater habe betont, dass das Geschehene Unrecht gewesen sei, für das „irgendwann und irgendwo deutsche Menschen büßen müssen“.

Mit Baby ständig im Luftschutzkeller

Mit dieser Äußerung habe er seinen Kindern einen Maßstab gegeben, der damals drohte, verloren zu gehen, so Appel über seinen Papa, der im Oktober 1942 an einem Hirnschlag starb. „Zu der Zeit war meine Mutter schwanger. Meine kleine Schwester überlebte einen Großteil ihres Säuglingsdaseins im Luftschutzkeller der Nachbarn Hambel.“ Am 5. Dezember 1944 haben Jagdbomber einen Planwagen mit Mittagessen für Arbeiter in den Eisenberger Fabriken F.-von-Müller und Gienanth auf dem Römer angegriffen. Ein Mann, eine Frau und vier Pferde starben.

Seit 1943 gehörte Appel dem Jungvolk an. „Mit Sport versuchte man uns, für das System zu begeistern“, blickt er unter anderem auf Geländespiele am Göllheimer Häuschen und Leichtathletik-Wettkämpfe in Kerzenheim. Das ihm damals nicht bewusste Ziel der Hitlerjugend: Hass zu säen, Andersdenkende auszugrenzen und zu vernichten sowie „rassenreinen“ Nachwuchs heranzuziehen. Ab 14 Jahren sei man zum Schanzen an der Westfront verpflichtet, ab 15 zum Volkssturm einberufen worden. „Viele mussten in den letzten Kriegstagen noch ihr Leben lassen, so wie der erst 16-jährige Willi Fattler“, erinnert sich Appel an einen Knaben aus seinem Heimatort.

Lange Zeit kein Schulunterricht

Er selbst war zum Glück noch zu jung für die Wehrmacht. Nach der Volksschule ging Appel kurzzeitig auf eine weiterführende Schule in Kaiserslautern, doch nach der Beschädigung der Eiswoogbrücke durch Fliegerangriffe fuhren keine Züge mehr. Eine ganze Weile konnte er keinen Unterricht mehr besuchen. Ausgebombte Ludwigshafener wurden derweil in Kerzenheim untergebracht, darunter auch der spätere Schriftsteller Gerd Forster, mit dem Appel den Einmarsch der Amerikaner am 20. März 1945 erlebte und ab Oktober desselben Jahres auf die Lateinschule in Grünstadt ging, wofür seine Mutter Schulgeld bezahlen musste.

1947 wurde Appel konfirmiert mit gefuggerter (gegen Lebensmittel getauschter) Kleidung und am 1. September 1949 bekam er bei der Gemeindeverwaltung eine Lehrstelle. Dort konnte er schon bald Heimatvertriebenen aus dem Osten zu Wohnraum verhelfen, „wobei mir selbstständiges Entscheiden zugetraut wurde“, sagt der Pensionär, der von 1964 bis 2009 für die FWG Ortsbürgermeister von Göllheim und seit Gründung der Verbandsgemeinde 1972 auch bis 1999 deren Verwaltungschef war.