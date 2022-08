Am frühen Donnerstagmorgen wurde ein Zeitungsausträger bei einem Verkehrsunfall in der Alsenzstraße (Bundesstraße 48) schwer verletzt. Der 68-jährige Mann aus dem Donnersbergkreis wurde gegen 5 Uhr beim fußläufigen Überqueren der Fahrbahn vom rechten Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw gestreift, woraufhin er stürzte und sich dabei schwer verletzte. Der Zeitungsausträger wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.