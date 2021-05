Gleich zwei Preise gewannen sechs Schüler der 10b der Georg-von-Neumayer-Schule im Teilwettbewerb Mikroplastik in Lebensmitteln, der vom Umweltministerium Rheinland-Pfalz ausgeschrieben worden war.

Eine Kollegin, die wusste, dass die damalige 9b im Juni schon den dritten Platz beim Wettbewerb zur politischen Bildung im Bereich „Plastik: Segen hier – Fluch da“ gewonnen hatte, hat Klassenlehrerin Jeannette Stark auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht. Schon damals hatte die Klasse angekündigt, zu diesem Thema noch Erklärvideos drehen zu wollen. Und schon war das neue Projekt da.

Die Klasse schloss sich in Kleingruppen zusammen und produzierte die Filme, die dann für den Wettbewerb eingeschickt wurden. Zwei davon wurden prämiert. So durften Finn Klein, Letizia Adam, Tim-Odin Brehmer, Daminika Litviniuk, Sina Quartz und Justin Roscher nach Mainz fahren, wo sie von der rheinland-pfälzischen Umweltministerin Ulrike Höfken die Preise überreicht bekamen.

Gegen Ressourcenverschwendung

Die Gruppe „Letizia und Sina“, die von Daminika Litviniuk im technischen Bereich unterstützt wurde, gewann den zweiten Platz mit einem Erklärvideo über Ressourcenverschwendung. Dabei ging es vor allem um die beliebten To-go-Becher. „Wenn man all die Pappbecher, die eben nicht wieder verwendbar sind, aneinanderreihen würde, könnte man damit zweimal die Erde umrunden“, erklärt Sina Quartz. Deswegen weisen sie und ihre Mitschülerin Letizia Adam auf Thermosbecher als Alternative hin. Die könne man oft auch in Bäckereien bringen und sich dort die Getränke einfüllen lassen.

In diesem Bereich geht die Georg-von-Neumayer-Schule auch schon selbst mit gutem Beispiel voran, wie Daminika Litviniuk erzählt: „Wir haben einen Wasserspender in der Schule, an dem es keine Pappbecher gibt, aber man sich seine Flasche auffüllen lassen kann.“ Klassenlehrerin Starke ergänzt: „Unsere Fünftklässler haben dafür auch Flaschen von der Schule gestellt bekommen.“

Gegen Mikroplastik

Den dritten Platz gewann das Team „Justin und Tim“, bei dem Finn Klein für die technischen Details zuständig war. Ihr Erklärvideo drehte sich rund um das Thema der Mikroplastikproblematik. Genauer gesagt darum, wie Mikroplastik ins Essen kommt. Dies passiert zum Beispiel dann, wenn in den Biomüll nicht nur Küchenabfälle, sondern auch Verpackungen geworfen werden, sagt Tim Brehmer. Wenn der Biomüll zu Dünger geschreddert wird, landen die Partikel so auf den Feldern und gelangen durch den Regen in das Grundwasser. „Das war uns gar nicht so klar“, so Brehmer.

Auch wenn man Fleecepullover wäscht, wird Mikroplastik freigesetzt, erzählt Justin Roscher weiter. Dort können sich Kunstfasern lösen, die in der Kläranlage nicht gefiltert werden. So gelangt das Mikroplastik in die Flüsse und Meere und kann dort von Fischen aufgenommen werden, die dann von den Menschen verspeist werden.

Viel Geld in der Klassenkasse

Ganz begeistert waren die sechs Schüler vor allem von dem beeindruckenden Saal im Kurfürstlichen Schloss in Mainz, in dem die Preisverleihung stattfand. Das sei ein einmaliges Erlebnis gewesen, schwärmen die Jugendlichen.

Für den dritten Platz gab es 100, für den zweiten Platz 300 Euro. So wuchs die Summe in der Klassenkasse auf 1900 Euro an, denn auch das Preisgeld vom letzten Gewinn konnte wegen Corona noch nicht ausgegeben werden. „Wir hoffen, dass sich dazu im nächsten Jahr noch eine Gelegenheit findet“, sagt Klassenlehrerin Stark. Sie freut sich, wie engagiert ihre Klasse ist und wie gut alle in den Gruppen zusammengearbeitet haben. „Jeder hat seine Stärken eingebracht.“ So hat Finn Klein zum Beispiel allen gezeigt, wie man Erklärvideos dreht, andere haben sich eher inhaltlich an den Filmen beteiligt.