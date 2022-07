Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein zehnjähriger Radfahrer, der am Donnerstagnachmittag in Obermoschel mit einem Auto zusammengestoßen ist. Der Junge war nach Polizeiangaben aus der Borngasse auf den Marktplatz eingebogen. Dort erfasste ihn ein Auto, dessen Fahrer seine Vorfahrt missachtet hat. Der Zehnjährige stürzte, er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Sowohl am Rad als auch am Pkw entstand Sachschaden.