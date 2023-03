Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Radsport: Unabhängigkeit, Ruhe, ein besonderes Erlebnis in der Natur und das Überwinden eigener Grenzen: Das schätzt Michael Beysiegel aus Sippersfeld an ausgedehnten Radreisen. Doch was ist zu beachten, damit aus hunderten Kilometern über Stock und Stein keine Frusterfahrung wird? Der Mountainbike-Trainer hat einige Tipps zu den wichtigsten Aspekten parat.

Michael Beysiegel weiß, wie viel Sitzfleisch es benötigt, wie viel Wadenkraft und Schweiß, wenn es tagelang über Stock und Stein, schmale Pfade oder auch breite Radwege geht: