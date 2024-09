Am 20. September jährt sich die Moscheltalflut zum zehnten Mal. DIE RHEINPFALZ sucht Fotos und Erinnerungen von Menschen, die direkt von der Katastrophe betroffen waren.

An jenem sonnigen Samstagnachmittag erschütterte ein Starkregen die Region. Bis zu 200 Liter Niederschlag pro Quadratmeter ließen die Bachläufe stark und schnell ansteigen; große Teile der Dörfer wurden binnen kürzester Zeit überflutet. Die Katastrophe hinterließ ein Bild der Verwüstung: Schlamm, Geröll, Treibgut, zerstörte Häuser, Brücken und Infrastruktur. Die Schäden beliefen sich auf etwa zehn Millionen Euro. Noch heute sind Spuren sichtbar.

DIE RHEINPFALZ sucht nun Bilder und Erinnerungen an die Jahrhundertflut im Moscheltal. Wie hat das Ereignis Sie, Ihre Familie, Haus und Hof und Ihr ganzes Lebensumfeld getroffen und verändert? Wie sah es bei Ihnen aus? Welche Erinnerungen haben Sie daran? Schicken Sie uns Ihre Bilder und schreiben Sie uns ein paar Zeilen Text, wie Sie jenen Samstag und die Wochen danach erlebt haben – bis Montag, 16. September. Wir wollen zum Jahrestag in der RHEINPFALZ an das Ereignis erinnern. Bitte geben Sie für mögliche Rückfragen Ihre Telefonnummer an. Sie erreichen uns per E-Mail unter reddonn@rheinpfalz.de sowie per Post an DIE RHEINPFALZ, Lokalredaktion, Schlossstraße 8, 67292 Kirchheimbolanden.