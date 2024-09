Zum zehnjährigen Bestehen der Kampagne hat sich „Heimat shoppen“ in diesem Jahr besonders in Schale geworfen. In neuem Design und wieder mit zahlreichen Events ist die größte Imagekampagne für den Einzelhandel dieser Tage an etlichen Standorten bundesweit vertreten – auch im Donnersbergkreis. Die Initiative der Industrie- und Handelskammer wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um den Einzelhandel, besonders kleineren, lokalen Anbietern, eine Unterstützung im immer schwieriger werdenden Existenzkampf zu bieten. Am kommenden Wochenende wird das neue, farbenfrohe Logo dann auch im hier im Kreis wieder zu sehen sein. In Kirchheimbolanden heißt das Motto: „Regional einkaufen im Donnersbergkreis“, der Römerplatz wird am kommenden Samstag zum „Heimatshoppen-Markt“, außerdem soll eine Rallye stattfinden. In Winnweiler lockt man mit der „kleinsten Fußgängerzone Deutschlands“, die den Marktplatz ebenfalls am kommenden Samstag beleben soll. Von 10 bis 13 Uhr gibt es unter anderem Mitmachaktionen des „Zirkus Pepperoni“ aus Rockenhausen, eine Hüpfburg und andere Attraktionen, vorwiegend für Familien. Am vergangenen Wochenende startete „Heimat shoppen“ bereits im Rahmen des Nordpfälzer Herbstfestes und des Sattelfestes in Albisheim mit einigen Aktionen.