Seit zehn Jahren gibt es nun schon die Möglichkeit, im Friedwald Kirchheimbolanden unter den Bäumen des Waldes die letzte Ruhe zu finden. Am 30. April 2010 (Foto) eröffnete der Bestattungswald in der Nordpfalz feierlich. Auch das Jubiläum hätte eigentlich mit einer kleinen Feier im Wald begangen werden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diese aber abgesagt werden. Frei zugänglich ist der FriedWald jedoch weiterhin. Ein Spaziergang durch die beruhigende Natur und der Besuch am Baum von Angehörigen seien ebenso möglich wie Beisetzungen, teilte die Friedwald GmbH mit.

64 Hektar großer Friedhof im Wald

Schon mehr als 1200 Beisetzungen hat es bislang im Friedwald Kirchheimbolanden gegeben. Über 3200 Menschen haben sich bereits zu Lebzeiten für einen Baum oder einen Platz in dem 64 Hektar großen Friedhof im Wald entschieden. Buchen, Eichen und Kiefern stehen hier als Baumgrabstätten zur Verfügung. Unter ihnen wird die Asche der Verstorbenen in biologisch abbaubaren Urnen beigesetzt. Bis ins Jahr 2109 hinein – also für 99 Jahre ab der Eröffnung – steht der Friedwald als naturnaher Ort der letzten Ruhe zur Verfügung.