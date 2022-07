125 neue Infektionen mit dem Coronavirus hat die Kreisverwaltung bis Mittwochnachmittag registriert. Damit gibt es aktuell 324 bekannte aktive Covid19-Fälle im Donnersbergkreis, 34 mehr als am Tag zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 795,6 (von 769,1). 77 Fälle gibt es in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, 72 in der VG Winnweiler, 68 in der VG Nordpfälzer Land, 57 in der VG Göllheim und 50 in der VG Eisenberg. Zehn Covid-Patienten werden derzeit stationär im Krankenhaus behandelt.