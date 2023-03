Am Mittwoch wurde im Ortsteil Dörnbach bei einem Wohnanwesen in der Waldstraße ein Stabmattenzaun beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund eintausend Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Gegen 8.30 Uhr hatte der Geschädigte an der Einmündung zur Hauptstraße einen LKW mit offenem Anhänger gesehen, der beim Rangieren erkennbare Probleme hatte und eingewiesen wurde. Nach seiner Ansicht könnte es sich dabei möglicherweise um den Unfallverursacher handeln. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht werden unter der Telefonnummer 06361 917-0 an die Polizeiinspektion Rockenhausen erbeten.