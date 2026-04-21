Unbekannte haben zwischen 30. März und 20. April den Zaun des „Oberen Solarparks“ auf Niedermoscheler Gemarkung aufgebrochen. Die Täter haben nach Polizeiangaben ein Element des Drahtzauns mit erheblichem Kraftaufwand aufgebogen und dabei aus der Verankerung gerissen. Auf dem Gelände der Freiflächen-Photovoltaikanlage sind allerdings keine Veränderungen festgestellt worden. Die Polizei hält es daher für möglich, dass die Verursacher gestört worden sind oder die Tat der Vorbereitung eines späteren Diebstahls dienen sollte. Sie bittet um Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 0631 36914699 oder an die Kripo in Kaiserslautern unter 0631 36913312.