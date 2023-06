Kunst und Wein gab es am Wochenende reichlich im Zellertal. Dieses Jahr lud Harxheim zum Zauberhaften Zellertal ein. Nachdem sich die Harxheimer schon Freitagabend mit dem musikalischen Abend „Haschemer für Haschem“ eingestimmt hatten, ging es am Samstagabend richtig los mit viel Unterhaltung. Die vielen Besucher genossen in den späteren Abendstunden zum Beispiel die Lichtshow von Reinhard Geller, der unter anderem die Fassade des Rathauses mit Lasern bunt beleuchtete und zum Kunstobjekt werden ließ.

Am Sonntag verwandelte sich die Hauptstraße dann in die WM-Meile – die Wein-Munkel-Meile – mit vielen Händlern und Ausstellern, in den Höfen gab es Essen und Musik. Tim Ochßner lud zur „zauberhaften Weintour“ ein, bei dem es Weine von acht Weingütern zu verkosten und jede Menge lustiger Anekdoten zu hören gab. Für die Kinder gab es Spielstationen und Kinderschminken. Die Erlöse des Schminkens gingen komplett an den Sonderfonds Schulspeisungen in Kampanga (Ruanda).