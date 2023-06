Unter dem Motto „Kunst und Wein“ findet am Wochenende vom 24. und 25. Juni das „Zauberhafte Zellertal“ statt; dieses Jahr wieder im Ortsteil Harxheim.

Eröffnet wird das Zauberhafte Zellertal am Samstag, 24. Juni, um 18.15 Uhr unter Beteiligung der Kita-Zellertal. Um 18.45 Uhr geht es weiter mit einer Vernissage des Kunstvereins Donnersbergkreis, musikalisch umrahmt von den „Alphornfreunden Selztal“. In der Kuhkapelle des Weinguts Janson-Bernhard werden 15 Künstler ihre Werke aus den Sparten Malerei, Grafik und Bildhauerei präsentieren. Am späteren Abend wird Reinhard Geller Fassaden in der Ortsmitte mit einer Lichtshow bespielen, einer Großprojektion bewegter Malerei mit sechs Laserprojektoren. Damit wird der Show „Wein in Flammen“, die gegen 23 Uhr stattfindet, der Weg bereitet.

Der Sonntag, 25. Juni, beginnt um 10 Uhr mit einem Gottesdienst im Hof Hessemer. Ab 11 Uhr stellen mehr als 40 Aussteller ihr Kunsthandwerk entlang der Wein-Munkel-Meile auf der Hauptstraße vor. Die Kunstausstellung im Weingut Janson-Bernhard ist ebenfalls geöffnet. Eine Drehorgel, Kinderschminken, Lesungen im historischen Rathaus sowie Essensstände runden das Programm ab.

Wein mal anders erklärt

An beiden Tagen lädt Tim Ochßner zur „zauberhaften Weintour“ ein, bei der er Weine aus dem Zellertal „mal anders“ erklärt. Wer mit dem Bus nach Harxheim fahren möchte, kann die Buslienie 921 (Monsheim nach Kirchheimbolanden über Wachenheim, Mölsheim, Harxheim, Albisheim und Marnheim) benutzen. Kostenfreie Parkplätze, unter anderem an der Zellertal-Schule, sind ausgeschildert. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.unserzellertal.de.