Wegen der Veranstaltung „Zauberhaftes Zellertal“ können die Haltestellen Zell Ortsmitte sowie Einselthum Ortsmitte am Samstag, 22., und am Sonntag, 23. Juni, nicht bedient werden. In Einselthum wird eine Ersatzhaltestelle im Wasserweg am Abzweig Appolsheimer Straße und in Zell am Abzweig in Richtung Zeller Denkmal eingerichtet.