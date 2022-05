Mit zwei Jahren Verzögerung startet das Zaubergewölbe Ober-Flörsheim in die erste richtige Spielzeit. Zur Premiere am Freitag ist die Show „Katze im Sack“ zu erleben.

„Wir Zauberer lieben ja bekanntermaßen Geheimnisse, und deshalb starten wir in unsere erste Saison ganz besonders geheimnisvoll“, macht Magier und Eventmanager Fabian Kelly neugierig auf die „Katze im Sack“-Show am Freitag, 27. Mai, und am Samstag, 28. Mai, jeweils um 20 Uhr in Ober-Flörsheim. „Wir verraten vorher nicht, wer oder was genau auftreten wird.“ Kelly selbst wird auf der Bühne stehen, möglicherweise begleitet von „einem netten Gast“. Eine Katze aber wird es nicht sein.

Die nun „Zaubergewölbe“ genannte Spielstätte hatte der rheinhessische Magier vor fast 15 Jahren zum ersten Mal entdeckt: ein verfallenes Kreuzgewölbe, früher ein Kuhstall eines ehemaligen Bauernhofs aus dem Jahr 1841 in der Alzeyer Straße in Ober-Flörsheim. Und schon damals hatte er beschlossen, es als Standort seiner Shows auszubauen. Drei Jahre dauerte der Umbau, der 2019 abgeschlossen war. Damals im August gab es eine erste Show, die erste volle Spielzeit sollte 2020 folgen. Doch die Pandemie sorgte dafür, dass Vorstellungen abgesagt oder als Freiluft-Veranstaltung durchgeführt werden mussten. Nun soll es also endlich richtig losgehen: Das „Zaubergewölbe“ öffnet laut Kelly als einzige reine Zauberbühne in Rheinland-Pfalz die Tore.

Griff in die Famileinschatztruhe

Nach dem Auftakt zu Himmelfahrt steht eine weitere Premiere dann am 17. Juni an (weitere Vorstellungen am 18. Juni und 17. September). Fabian Kelly präsentiert in einer Mischung aus Mentalmagie, Humor, Standup-Zauberei und Interaktion sein neues Soloprogramm „Erinnerungsstück – Magie, Momente, Monchichis“. Dafür will er seine Spielzeugkiste, die Familienschatztruhe und sein persönliches Fotoalbum öffnen. Mithilfe vieler Kunststücke reist er zurück in die eigene Vergangenheit und lädt seine Zuschauer ebenfalls dazu ein. Es soll um Omas frisch gebackenen Waffeln, das Knattern des ersten eigenen Autos oder einen Sommerabend am Strand gehen. Klären will er auch, warum der Wein im Urlaub immer besser als zu Hause schmeckt und was eigentlich aus der Diddl-Maus wurde.

Martin Sierp gibt sich am 8. und 9. Juli im Zaubergewölbe die Ehre. Da für den 50-Jährigen Jungsein keine Frage des Alters ist, trotzt er in seinem neuen Programm „Knackig – Zumindest die Gelenke“ der „Mitleids-Crisis“. In 90 Minuten will er mit Witz, Charme und Selbstironie über sein Leben als Mann in den besten Jahren philosophieren.

Naturgesetze außer Kraft

Deutschlands erfolgreicher Promi-Zauberer ist am 2. und 3. September zu Gast: Tom Beck aus München. Mit persönlichem Stil und sympathischer Ausstrahlung präsentiert er moderne Magie weit weg vom angestaubten Image des Hasen und Zylinders. Seine Zauber-Comedy-Show verbindet verblüffende Magie mit intelligentem Wortwitz und der Interaktion mit dem Publikum.

Weltmeisterlich wird es zum Abschluss der diesjährigen Saison am 18. September mit Pit Hartling. Der Vize-Weltmeister der Zauberkunst sieht völlig harmlos aus, aber das ist bereits der erste Trick, verspricht Fabian Kelly. Sein Programm vereint Comedy und Magie: Mit spielerischer Leichtigkeit scheinen die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Gegenstände lösen sich offenbar in Luft auf, schweben oder verwandeln sich, unfassbare Zufälle treten ein, und zwischendurch tritt er Privatsphäre und Datenschutz mit Füßen und liest ungeniert die Gedanken seiner Gäste.

Info

Weitere Informationen zum Programm und Tickets unter www.zaubergewoelbe.de, bei der Tickethotline unter Telefon 01806 700733 oder bei den Vorverkaufsstellen.