Die Anzahl der im Donnersbergkreis registrierten bestätigten SARS-CoV-2-Infektionen ist mit 98 Fällen im Vergleich zum Dienstag am Mittwoch konstant geblieben. Das teilt das Gesundheitsamt des Kreises mit. Insgesamt sind 49 Personen wieder genesen. Eine Person konnte aus der stationären Behandlung entlassen werden, drei werden weiterhin stationär behandelt. Zwei Personen sind in Folge der Infektion verstorben. Alle erkrankten Personen werden eng durch das Gesundheitsamt betreut. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. Die Fallzahlen in den einzelnen Verbandsgemeinden: VG Eisenberg: 21, VG Göllheim: 15, VG Kirchheimbolanden: 25, VG Nordpfalz: 21, VG Winnweiler: 16.

Mehr zum Thema