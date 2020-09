Auch in diesem Jahr wurden vom Präsidenten der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd, Hannes Kopf, Weine an das Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in die Antarktis gesendet. Als Gruß aus dem Zellertal befinden sich zwölf Flaschen Z-Secco in der Kiste.

Unterstützt wurde Kopf durch die Deutsche Weinkönigin Angelika Kappler, die Rheinhessische Weinkönigin Eva Müller und die Pfälzische Weinkönigin Anna-Maria Löffler.

Der Z-Secco wurde erstmals 2015 zum Sattelfest auf dem Zellertal-Radweg ausgeschenkt. Unter dem Motto „Fruchtig, spritzig, grenzenlos“ kreierten Zellertaler Winzer aus dem rheinhessischen und dem pfälzischen Teil des Tales das Cuvée Z-Secco. Die ausgesuchten Weine werden im Weingut Krauss in Zell zusammengestellt, verperlt und abgefüllt.

Damit die handgezimmerte Weinkiste bis zum Weihnachtsfest bei der Station ankommt, wurde sie am 31. August vor dem Lutherdenkmal in Worms versandfertig gemacht, vernagelt und an die Adresse Neumayer-Station III, 70. Breitengrad Süd, 8. Längengrad West, Antarktis versendet.