Die Bahnstrecke zwischen Grünstadt und Monsheim ist von Freitag, 16. August, 22 Uhr, bis Montag, 26. August, 5 Uhr, gesperrt. Dann fallen alle Züge zwischen Grünstadt und Monsheim aus und werden durch Busse ersetzt.

Die Busse benötigen deutlich länger als die Züge, denn die Anschlüsse sind auf die Züge in Grünstadt ausgerichtet, heißt es in einer Mitteilung. Die Haltestellen befinden sich nicht an den Stationen, sondern in Albisheim an der Schule/Ecke Wormserstraße, in Bockenheim Mitte, Kreuzung Bugostraße, und in Hohensülzen im Ort. Grund für die Sperrung ist eine Gleiserneuerung zwischen Grünstadt und Monsheim.