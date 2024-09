Die gemeinnützige Organisation Youth For Understanding (YFU) sucht Gastfamilien in Rheinland-Pfalz für Austauschschüler aus verschiedenen Ländern. Seit Sommer erleben mehr als 250 Jugendliche aus 30 Ländern ein Austauschjahr in Deutschland, darunter fünf Schüler in Rheinland-Pfalz aus Ländern wie Bulgarien, Argentinien und den USA. Gastfamilien nehmen die Jugendlichen wie ein weiteres Familienmitglied auf. Joachim Wullenweber, Leiter des Aufnahmeprogramms von YFU, betont: „Für unsere Austauschschüler gibt es in Rheinland-Pfalz viel zu entdecken“. Familien, unabhängig von ihrer Zusammensetzung, können sich melden, um einen Jugendlichen aufzunehmen.

YFU bereitet sowohl Austauschschüler als auch Gastfamilien intensiv vor und unterstützt sie während des gesamten Jahres. Jugendliche beginnen mit Basiskenntnissen in Deutsch oder erwerben diese über einen Online-Sprachkurs. Interessierte Familien können sich bei YFU melden unter 040 227002-0 oder gastfamilien@yfu.de. Weitere Informationen im Internet unter www.yfu.de.