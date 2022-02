Sturmtief „Ylenia“, das sogar Orkanböen mit sich gebracht hat, hat in der Nacht zum Donnerstag auch in Rheinland-Pfalz seine Spuren hinterlassen. Im Norden des Landes gab es sogar Verletzte. Der Donnersbergkreis dagegen ist offenkundig glimpflich davongekommen. Weder der Polizeiinspektion in Kirchheimbolanden noch jener in Rockenhausen waren bis Donnerstagnachmittag Schäden im Landkreis gemeldet worden, wie sie auf Nachfrage angaben. Mal sehen, ob es „Zeynep“ ebenso gut mit uns meint – das nächste Tief erreicht seinen Höhepunkt in der Nacht zum Freitag und soll aller Voraussicht nach auch eher weiter nördlich für Orkane sorgen.