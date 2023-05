Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selbermachen und nachhaltiges Wirtschaften stehen seit 30 Jahren hoch im Kurs in der Pension „Schwalbennest“ in Marienthal. Was die Betreiberinnen an ihren Gästen schätzen und warum Visitenkarten für sie überflüssig sind, davon berichten Ilse und Sabine Reuter.

„Am 5. Mai war’s“, erinnert sich Ilse Reuter, die Gründerin der Pension „Schwalbennest“. „Jedes Jahr denke ich an diesem Tag daran, wie ich damals