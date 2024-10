Einmal mehr einen Volltreffer gelandet hatte das Büchereiteam Obermoschel um „Chefin“ Erika Fischer-Janotta mit der Kultur-Veranstaltung „Zeit für die Zeit“. Zu Gast waren die Schiersfelder Wortspieler Petra Lohr, Gerhild Axen und Thomas Rüsche-Lohr, unterstützt von den befreundeten Musikern Armin Schwerdt und Karl-Heinz Gauß.

Sowohl die Gedichte und Balladen zum Thema Zeit als auch die begleitende Musik und der Gesang trafen auf große Resonanz beim Publikum. Im proppenvollen Gastraum des ehemaligen Restaurants Zinnober von Annette und Rainer Burckhart gab es am Ende tosenden Applaus.

Die Wortspieler hatten Werke berühmter, aber auch weniger bekannter Lyriker und Autoren – von Manfred Schlüter und Erich Fried über Hermann Hesse, Theodor Fontane und Gottfried Keller bis hin zu Kurt Tucholsky und Rainer Maria Rilke – perfekt in Wortlaut, Mimik und Gestik vorgetragen. Ohne Zugabe kam das Quintett, das teils gemeinsam, teils einzeln oder in Zweier- beziehungsweise Dreier-Teams vor die Gäste trat, nicht von der „Bühne“. Diesem Wunsch kamen die Akteure gerne nach, von Beginn an sprang der Gute-Laune-Funke auf das aufmerksame und prima mitgehende Publikum über. Dieses sparte nach den einzelnen Vorträgen auch nicht mit Szenenapplaus.

Uhren sorgen für passende Dekoration

Zudem hatten Büchereileiterin Erika Fischer-Janotta und ihr Team mit Uhren aller Art und aus aller Welt für die passende Dekoration gesorgt. Ferner lagen im Nebenraum, in dem die Gäste auch bewirtet wurden, Ausdrucke mancher Gedichte aus, wie „Nehmt Euch Zeit“ und die „Zeit-Wörter“ von Max Kruse. Und es wurden – mit Bebilderung – etliche Beispiele genannt, in welchen Kontexten in unserem Alltag das Wort verwendet wird: „Zeit heilt Wunden“, „Zeit ist Geld“, „Kommt Zeit, kommt Rat“, „Alles zu seiner Zeit“ und andere mehr.

Fischer dankte Familie Burckhart, die zum wiederholten Male die Zinnober-Räume für eine Veranstaltung des Büchereiteams zur Verfügung gestellt hatte, sowie der Stadt Obermoschel für das Engagement zugunsten der Bücherei. Diese wird, kündigte Fischer-Janotta an, ab 1. November digitaler: „Die Onleihe von Büchern und anderen Medien wird möglich sein, und in der Kinderecke wird digitale Technik zur Sprachförderung installiert.“ Die Gäste sparten dann auch nicht mit den erbetenen Spenden, zumal ihnen aufgrund der Zeitumstellung in der folgenden Nacht „eine zusätzliche Stunde Zeit“ geschenkt wurde, wie die Büchereileiterin schmunzelnd erwähnte. Krönender Abschluss war das gemeinsam mit dem Publikum gesungene Lied von Manfred Maser: „Dafür ist das Leben da“. Ein vergnügter Abend ging zu Ende, der für alle Anwesenden sicher eines nicht war: verschwendete Zeit.