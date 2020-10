Das Museum im Stadtpalais lädt Mädchen von sechs bis zwölf Jahren für Donnerstag, 22. Oktober, 9 bis 12 Uhr, zum Projektvormittag „Alte Handarbeits- und Handwerkskunst selbst ausprobiert“ ein. Am Folgetag, gleiche Zeit, findet der Kurs für Jungen im gleichen Alter statt.

Wie das Museum mitteilt, können die Kinder an diesen beiden Vormittagen je nach Interesse verschiedene kreative Angebote umsetzen. Der Kostenbeitrag beläuft sich auf fünf Euro für das Material. Anmeldung unter Telefon 06352 401850 oder per E-Mail an paedagogik@museum-kirchheimbolanden.de. Es wird darum gebeten, den Kindern ein Getränk und eine Gesichtsmaske mitzugeben.