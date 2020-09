Die Organisation „Arbeit und Leben“ bietet am Donnerstag, 8. Oktober in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Donnersbergkreises ein Seminar für Frauen in Führung mit Schwerpunkt Widerstandsfähigkeit und Resilienz an. Es findet von 16.30 bis 20.30 Uhr im Kreishaus in Kirchheimbolanden, Uhlandstraße 2, statt und trägt den Titel „Widerstandsfähige Menschen und resiliente Organisationen“. Über die Internetseite www. arbeit-und-leben.de/kurs/4368 können sich interessierte Frauen bis 30. September dazu anmelden. Rückfragen lassen sich unter der rufnummer 0631 35776051 klären.

In dem Workshop gehen die Trainerinnen Ann-Katrin Herold und Edda Bauer auf Aspekte wie „Sinnhaftigkeit der Arbeit“ ein, erkunden dahinterliegende Werte und suchen nach der Fähigkeit der Teilnehmerinnen, Dinge zu gestalten. Zielgruppe sind Frauen in verantwortlichen Positionen bei kleinen und mittelständischen Betrieben sowie Einzelunternehmerinnen. Das Seminar wird vom Land und aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert. Die Teilnahmegebühr für Workshop, Protokoll, Tagungsgetränk und Imbiss beträgt 35 Euro.