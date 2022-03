Einen jeweils vierstündigen Workshop für Kinder zum Thema „Upcycling – Basteln mit Müll“ bietet die Gemeindeschwester plus des Donnersbergkreises, Eva Müller, am 14. Mai und 10. September ab 10 Uhr im Haus der Familie in Rockenhausen an. Dabei hofft sie auf Unterstützung von älteren Menschen.

„Aus Dingen, die wir normalerweise wegwerfen würden, lassen sich viele tolle Sachen machen“, sagt Eva Müller. Was unter dem Begriff „Upcycling“ bekannt geworden ist, möchte sie jungen Menschen in den beiden Kursen demonstrieren. Diese finden im Rahmen des Donnersberger Umweltdiploms in der Bezirksamtsstraße 1 in Rockenhausen statt. Dinge müssten nicht gleich entsorgt, sondern könnten repariert und in anderer Weise wieder verwendet werden, betont Müller. Material für die Aktion spenden beispielsweise die „Flotte Nadel“ (Rockenhausen) und die Schramm Werkstätten (Alsenbrück-Langmeil) in Form von Wollresten sowie das Rockenhausener Schuhhaus Ernst, das Schuhkartons zur Verfügung stellt.

Ältere Menschen zur Unterstützung gesucht

Freuen würde sich Eva Müller, wenn sie bei der Durchführung der Workshops Unterstützung von Seniorinnen und Senioren bekäme: „Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt – und ich bin davon überzeugt, dass junge und ältere Menschen viele tolle Dinge gemeinsam entwickeln können, dass die Älteren den Kindern manche interessante Erfahrung beziehungsweise Kenntnisse weitergeben können.“ Wer der Gemeindeschwester plus helfen möchte, kann sich melden unter Telefon 06352 710-323, per E-Mail an gemeindeschwester-plus@donnersberg.de oder per Post an Kreisverwaltung Donnersbergkreis, Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden.