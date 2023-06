Seit Sonntagmorgen wird Hubert Alles aus Göllheim vermisst. Die Polizei hofft auf Hinweise zum Verbleib des 56-Jährigen, der womöglich dringend Hilfe braucht. Nach Angaben der Polizei ist nicht auszuschließen, dass sich der Göllheimer in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Der Gesuchte ist 1,78 Meter groß und schlank, hat braune, kurz geschorene Haare und eine Stirnglatze. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er eine orangefarben-schwarze Motorradjacke und einen farblich passenden Helm sowie eine schwarze Motorradhose. Alles ist mit seinem schwarzen Roller aufgebrochen, der das Kennzeichen KIB-HA 22 trägt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9110 oder per E-Mail an pikirchheimbolanden@polizei.rlp.de entgegen. Wer etwas weiß, kann sich auch an jede andere Dienststelle wenden.