Der Winter erinnert derzeit eher an den Herbst: Der Wind ist relativ kräftig, die Temperaturen bewegen sich teils über und teils knapp unter der Zehn-Grad-Marke. Ab der Wochenmitte sollte auch der Regenschirm wieder ein ständiger Begleiter sein.

Zwischen einer umfangreichen Hochdruckzone über Südeuropa, reger Tiefdruckaktivität im Norden sowie über dem Atlantik wird die Wetterlage in der Region weiterhin von einer südwestlichen Luftströmung beeinflusst. Dabei gelangt milde Ozeanluft nach Mitteleuropa. Ab der Wochenmitte erreichen uns vermehrt Schlechtwetterfronten. Bis zum Wochenende nistet sich ein kräftiges Tief bei den Britischen Inseln ein. Dieses entscheidet über den weiteren Wetterverlauf und auch darüber, ob sich der Winter ab Fasching wieder in unserer Region zurückmeldet.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet recht freundlich. Durchziehende Wolkenfelder wechseln sich mit Sonnenschein ab. Dabei klettern die Temperaturen bei spürbarem Südwest- bis Westwind bis zum Nachmittag in den milden zweistelligen Bereich.

Dienstag: Die Wolkendecke wird zeitweise dichter und lässt der Sonne nur noch selten Raum zur Entfaltung. Aus den Wolken fällt allerdings nur selten Regen oder Nieselregen. Bei ähnlichen Windverhältnissen wie am Vortag gehen die Temperaturen um einige Grade zurück.

Mittwoch: Bei kompakter Schichtbewölkung zieht gegen Mittag von Westen her eine Regenzone ins Land. Die Temperaturen ändern sich nur wenig. Der anfangs lebhafte Wind schwächt sich im Tagesverlauf ab.

Donnerstag: Zu Beginn des Tages fällt gelegentlich Regen. Im Tagesverlauf trocknet die Luft etwas ab, und möglicherweise gibt es die eine oder andere Lücke in der Wolkendecke. Die Temperaturen steigen bis zum Abend häufig wieder in den milden zweistelligen Bereich an. In der Nacht auf Freitag zieht von Westen neuer Regen auf.

Weiterer Trend

Am Freitag sowie am Wochenende bleibt es oft wolkenverhangen. Bei milden Temperaturen fällt häufig Regen.

An den Faschingstagen geht es voraussichtlich durchwachsen weiter mit einer Mischung aus etwas Sonne und kompakteren Regen- oder Schauerwolken. Bei zurückgehenden Temperaturen könnten sich im weiteren Verlauf immer mehr Flocken unter die Tropfen mischen.