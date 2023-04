Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein von Covid-19 betroffener Bewohner des Seniorenzentrums Wolffstift in Kirchheimbolanden ist in der Nacht auf Donnerstag verstorben. Das haben die Diakonissen Speyer als Träger der Einrichtung am Donnerstagnachmittag mitgeteilt.

„Im Namen des Wolffstift Kirchheimbolanden und der Diakonissen Speyer sprechen wir den Angehörigen des Verstorbenen unser tief empfundenes Beileid aus“, gaben Schwester Isabelle Wien, Vorstandsvorsitzende