Öffnung und Transparenz – unter diesem Titel wird ab Samstag eine Auswahl der gemeinsamen Arbeiten von Wolf Münninghoff und Karl-Heinz Garske zu sehen sein.

Der Kulturverein Göllheim zeigt die Ausstellung anlässlich des Herbstmarktes im „Alten Gaulsstall“ in der Dr.-Fritz-Eidt-Straße. Bei der Vernissage am Samstag um 17 Uhr wird Annika Treiber in ihrer Eröffnungsrede verraten, was die beiden Künstler – die bereits bei etlichen Arbeiten den künstlerischen Schulterschluss wagten – miteinander verbindet, wie sie sich ergänzen.

Glas erobert Freiräume im Gestein

Im Falle von Münninghoff und Garskes sei es, so heißt es in der Ankündigung zur Ausstellung, in besonderem Maße gelungen, dass sich die unterschiedlichen Materialien, mit denen die Künstler arbeiten, berühren oder sogar miteinander in einer Synthese verschmelzen können. Bildhauer Münninghoff aus dem Zellertal arbeitet Öffnungen in das Sandgestein, die Wege aus der Starre des Stoffes in das Leichte, Luftige bahnen. Das transparente, scheinbar fließende Glas Garskes erobert diese geschaffenen Freiräume des Steins mit Leichtigkeit und bisweilen scheinbar schwebend.

Infos

Die Ausstellung ist sonntags, 18. und 25. Oktober, von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Eine Besichtigung nach Vereinbarung ist ebenfalls möglich. Kontakt: kulturvereingoellheim@gmx.de. Es bestehen die üblichen Corona-Vorschriften.