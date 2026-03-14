Wohnen ist längst ein Privileg: Familien leben auf engem Raum, ältere Menschen in zu großen Häusern und Migranten werden diskriminiert. Warum wir umdenken müssen.

Es war nur eine kleine Meldung, und doch bedeutet sie für viele Menschen ganz viel: Der Lebenstraum vom Eigenheim wird immer mehr zum Luxus – das zeigt sich auch in der Nordpfalz. Zwar hatte der Donnersbergkreis mit einer Wohneigentumsquote von 64,9 Prozent eine deutlich höhere Quote als der Bundesdurchschnitt (43,5). Trotzdem bleibt vor allem die jüngere Generation auf der Strecke; aber gerade für sie ist es der Traum: ein Haus mit Garten, ein Eigenheim, in dem sie mit ihrer Familie ankommen können.

Es gibt in diesem Zusammenhang noch ein zweites Thema, über das aus Scham oft nicht gesprochen wird: Viele Menschen leben in viel zu kleinen Wohnungen – auch im ländlichen Raum. Der Grund: Sie finden keine größere, weil diese entweder zu teuer oder zu weit weg von ihrem Arbeitsort ist. Viele Familien können sich größere Wohnungen gar nicht mehr leisten, weil der Wohnraum knapp geworden ist. Das betrifft nicht nur Großstädte wie Frankfurt oder Mainz, sondern auch viele Menschen im Kreis.

Kinder wechseln die Schule

Hier gibt es zum Beispiel eine geflüchtete Familie, die mit ihren Kindern in einer Wohnung lebt, die von Feuchtigkeit und Schimmel betroffen ist. Ein Kind ist schwer erkrankt, die Familie beschwert sich nicht – aus Angst, die Wohnung dann zu verlieren. Sie ist nur geduldet. Oder das Mädchen aus einer dritten Klasse, deren Familie umgezogen ist – 35 Kilometer weit weg. Zuvor lebten sie zu fünft in einer Zweizimmerwohnung, eine größere Bleibe haben sie im Ort nicht gefunden. Was die Suche vermutlich erschwerte: Die Familie ist farbig. Menschen mit Migrationshintergrund haben es auf dem Wohnungsmarkt per se schwer, das zeigen etliche Beispiele.

Ein Urteil ohne Folgen?

Daran wird vermutlich auch die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zur Diskriminierung von Mietinteressierten aufgrund ihrer ethnischen Herkunft Ende Januar nichts ändern. Wenn sich eine Familie Müller meldet, hat sie gegenüber einer Familie mit ausländischem Namen bereits einen Vorteil. Obwohl das Urteil ein klares Zeichen gegen die Benachteiligung bei der Wohnungssuche setzte und die Rechte von Wohnungssuchenden erheblich stärkte.

Es gibt auch eine deutsche Mittelschicht-Familie, die sich kein größeres Zuhause leisten kann. Die Mutter ist Erzieherin, der Vater arbeitet im Möbelhaus, sie leben mit ihren beiden Kindern in einer Dreizimmerwohnung. Damit die Kinder jeweils ein Kinderzimmer haben, wird jeden Abend im Wohnzimmer das Schlafsofa ausgezogen, der Kleiderschrank der Eltern steht im Flur. Redet die Familie darüber? Ungern. Die Kinder besuchen lieber Freunde, als Besuch nach Hause einzuladen, weil die Wohnsituation ihnen peinlich ist.

Alleine im großen Haus

Und dann gibt es die fast 90-jährige Frau, die alleine in einem Einfamilienhaus lebt: 180 Quadratmeter, großer Garten, sonnige Terrasse. Das Haus ist mehr als 50 Jahre alt, es erzählt die Geschichte eines erfüllten Lebens. Jetzt ist ihr Mann gestorben, die Söhne sind ausgezogen, das Haus quasi leer. Wir Menschen ändern uns: Wir bekommen Kinder, wir trennen uns, wir werden krank, wir werden alt – und genauso wie wir uns ändern, sollte es möglich sein, dass sich unsere Wohnungen und Häuser ändern. Ohne dabei das Lebensumfeld verlassen zu müssen.

Beim Thema „Wohnungssuche“ läuft gewaltig etwas schief. Die Lösung? Schwierig. Aber das Thema muss sichtbar werden – auch wenn es unangenehm ist. In München hat eine Genossenschaft ein Experiment gewagt und Wohnungen gebaut, die wachsen und schrumpfen – Zimmer können flexibel geöffnet oder geschlossen und somit anderen Wohnungen zugeordnet werden. Von solchen Ideen brauchen wir mehr.

Um die Ecke denken

Es braucht Mut von Architekten, Offenheit für alternative Wohnprojekte, mehr Mehrgenerationenhäuser und Unterstützung für benachteiligte Gruppen. Vor allem braucht es einen gesellschaftlichen Wandel, in dem wir Gerechtigkeit und Respekt über Diskriminierung und Profit stellen. Denn am Ende sollte nicht der Nachname über den Erfolg auf dem Wohnungsmarkt entscheiden, sondern einzig die Frage: Passt die Wohnung zu mir, und fühle ich mich hier wohl?