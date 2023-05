Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Eisenberg hat es am Sonntagabend erneut gebrannt. Diesmal in der Goethestraße. Bei dem Wohnungsbrand zog sich ein Kind vermutlich eine Rauchvergiftung zu. Es entstand ein Schaden von geschätzt 50.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die Polizei ermittelt.

Schwer verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr Eisenberg zum Glück niemand. Alle Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die zehnköpfige Familie, deren