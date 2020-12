Der Bedarf ist gedeckt: Gut 37.000 Wohnungen aller Art und Größe gibt es im Donnersbergkreis. Laut eines Modells des Instituts der deutschen Wirtschaft müssen jedes Jahr 117 neue Wohnungen entstehen – im Vorjahr waren es sogar ein paar mehr.

126 Wohnungen sind demnach im Jahr 2019 auf den Markt gekommen – ein Wohnungsplus gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent und damit neuer Rekordbestand. Das sagt die aktuelle Wohnungsbestandsstatistik der Statistischen Landesämter. Was allerdings nichts darüber aussagt, ob die bestehenden Wohnungen zu mieten oder zu kaufen sind oder von den jeweiligen Eigentümern bewohnt werden. Dafür lässt sich auf der Basis des Wohnungsbedarfsmodells des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) berechnen, dass das Verhältnis von Fertigstellungen und Bedarf im Donnersbergkreis bei 107,3 Prozent liegt: Der Bedarf ist also durch nachwachsende Wohnungen mehr als gedeckt. Die Wissenschaftler hatten bis 2020 vorausberechnet, wie viele Wohnungen gebaut werden müssen, um mit der Bevölkerungsentwicklung Schritt zu halten. Ergebnis für den Donnersbergkreis: Es werden jährlich 117 Wohnungen benötigt. Das Plus von 126 Wohnungen reicht also mehr als aus.

Viele große Wohnungen

Insgesamt waren die 37.181 Wohnungen im Landkreis auf 25.293 Gebäude aufgeteilt (Vorjahr: 25.223). 19.971 davon sind Einfamilienhäuser, 3626 verfügen über jeweils zwei Wohnungen. Die restlichen knapp 1700 sind Mehrfamilienhäuser: Als solche gelten Wohngebäude mit drei oder mehr Wohnungen.

Im Donnersbergkreis gibt es – wie auf dem Land zu erwarten – verhältnismäßig viele große Wohnungen mit mindestens fünf Räumen (einschließlich Küche): 22.957 waren erfasst, das sind rund 61,7 Prozent des Wohnungsbestands. 7026 (18,9 Prozent der Wohnungen) verfügen über vier Räume, 4762 Wohnungen (12,8 Prozent) sind Dreizimmerwohnungen, 1977 (5,3 Prozent) hatten zwei Räume und 459 ein Zimmer (1,2 Prozent).