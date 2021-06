„Von einer fehlenden Thematisierung in den zuständigen Gremien kann keine Rede sein“: Mit diesen Worten reagieren der Rockenhausener Stadtbürgermeister Michael Vettermann (FDP) sowie die Beigeordneten Werner Dietz (CDU), Sascha Schläfer (FDP) und Björn Müller (FWG) auf die Kritik der SPD-Stadtratsfraktion an der jüngst vorgestellten Wohnraumstudie.

In der in der RHEINPFALZ veröffentlichten Stellungnahme hatte die SPD als Reaktion auf unseren Bericht über die Suche nach einem neuen Baugebiet bemängelt, die Studie zur Siedlungserweiterung komme viel zu spät. Diesen Vorwurf habe man „mit Verwunderung“ zur Kenntnis genommen, so Vettermann und die Beigeordneten.

Erstaunt habe vor allem die Aussage, dass „die Frage nach Siedlungserweiterungsflächen in Rockenhausen (lange) kein Thema mehr gewesen“ sei. Denn der zuständige Ausschuss „Umwelt, Planen, Bauen“, in dem alle Fraktionen vertreten sind, habe sich seit der ersten Beratung zur Durchführung einer Machbarkeitsstudie im März 2019 mehrmals mit diesem Thema beschäftigt und einstimmige Beschlüsse dazu getroffen. So seien die Ausdehnung auf weitere potenzielle Baugebiete und die Auswahl des Büros gemeinsam beschlossen worden.

Auch in der Zwischenzeit habe man wiederholt über die Entwicklungen informiert. Nachdem die Ergebnisse der Studie nun im Ausschuss präsentiert und auf der Homepage der Stadt veröffentlicht wurden, hole man aktuell die Meinungen aller Ausschuss- und Stadtratsmitglieder ein. „Auf deren Basis trifft der Ausschuss noch im Laufe des Sommers weitere Entscheidungen über die nächsten Schritte.“

Nicht nachvollziehbar ist für sie auch die Kritik, dass es nur noch um die Frage gehe, „wo am schnellsten ein paar Baugrundstücke geschaffen werden können“. Denn genau „die Entwicklung einer mittel- und langfristigen Perspektive unter Einbezug aller aktuellen Möglichkeiten“ habe die Studie zum Ziel gehabt. Dies solle verhindern, „eine vor 20 Jahren getroffenen Entscheidung umzusetzen, ohne infrage zu stellen, ob diese auch heute noch die bestmögliche ist“, so Vettermann, Dietz, Schläfer und Müller.