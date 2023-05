Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auf eine Sache war am Immobilienmarkt in den vergangenen Jahren stets Verlass: Die Preise steigen und steigen und steigen. In manchen Regionen zwar mehr als in anderen, aber teurer wurde es überall. Umso überraschender war jüngst eine Nachricht, die auch den Donnersbergkreis betrifft.

Die Information kam vom Immobilienverband (IVD) West. „Erstmals seit zehn Jahren haben wir eine preisliche Stagnation auf dem Markt für Wohnimmobilien in Rheinland-Pfalz“, hieß