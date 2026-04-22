Bei einem Wohnhausbrand in Bolanden ist am Mittwochmorgen hoher Sachschaden entstanden. Eine Person wurde verletzt. Die Feuerwehr verhinderte mit großem Aufgebot Schlimmeres.

[Aktualisiert um 16.15 Uhr] Dichte Rauchschwaden legten sich am Mittwochmorgen über Bolanden, eine schwarze Rauchsäule stieg gen Himmel und war schon von weither sichtbar. Am Ortseingang aus Richtung Kirchheimbolanden stand ein Wohnhaus in Flammen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, versuchte eine Nachbarin gerade verzweifelt, das Feuer mit einem Gartenschlauch einzudämmen – jedoch ohne Erfolg. Ein Bewohner konnte sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr aus dem Gebäude retten, erlitt jedoch leichte Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

An dieser Stelle finden Sie ein Video via Glomex. Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung. Fremdinhalte aktivieren Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Sofort gingen Feuerwehrleute unter Atemschutz in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der Brand offenbar entlang der Fassade nach oben ausgebreitet. „Die Flammen drangen durch ein zerborstenes Fenster ins Innere ein und fraßen sich weiter durch das Haus“, erklärte Matthias Groß, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Binnen kurzer Zeit griff das Feuer auf das Dach über. Dessen unterer Teil geriet in Brand, die Flammen erfassten tragende Balken. Besonders brisant: Das Feuer sprang auch auf den Dachgiebel eines direkt angrenzenden Wohnhauses über.

An dem Gebäude am Bolander Ortseingang aus Richtung Kirchheimbolanden ist nach ersten Schätzungen ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Bislang ist unklar, wieso der Brand am Mittwochmorgen ausgebrochen ist. Foto: Helmut Dell

Noch keine Erkenntnisse zur Brandursache

Ein Großaufgebot der Feuerwehren aus der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden kämpfte gegen die Ausbreitung. Unterstützung kam unter anderem durch eine zweite Drehleiter sowie ein Großtanklöschfahrzeug aus Göllheim. Somit konnten die Wehrleute mit zwei Drehleitern parallel arbeiten. Zwischenzeitlich überprüften Einsatzkräfte auch benachbarte Gebäude auf mögliche Schäden. Mit leistungsstarken Lüftern wurde dichter Rauch aus den Hausfluren gedrückt.

Erst nachdem Teile des Dachs geöffnet worden waren und Rauchwolken entweichen konnten, gelang es den Feuerwehrleuten, gezielt die Glutnester in den Dachbalken zu bekämpfen. Durch den geballten Einsatz von Mensch und Material konnte ein Übergriff auf weitere Gebäude verhindert werden. Während der Löscharbeiten blieb die Durchfahrtsstraße vollständig gesperrt. Zur Brandursache gibt es bislang keine Erkenntnisse. Erst nach dem Abkühlen des Gebäudes sollen Experten der Polizei sowie externe Sachverständige den Brandort untersuchen. Der entstandene Schaden dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei im sechsstelligen Euro-Bereich liegen.