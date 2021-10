Durch das Feuer in der Eisenberger Goethestraße hat eine achtköpfige Familie ihr Zuhause verloren. Kurzfristig konnte sie in einer Wohnung der Verbandsgemeinde Eisenberg untergebracht werden. So geht es der Familie heute.

Es ist eine der wenigen guten Nachrichten für die Familie in jüngster Zeit. Ein kleiner Hoffnungsschimmer. Mariam, die 13-jährige Tochter, konnte am Mittwoch aus dem Krankenhaus entlassen werden, in dem sie wegen Verdachts auf Rauchvergiftung behandelt wurde. Sie ist wieder bei ihren Eltern und Geschwistern. Aber nicht zu Hause, denn ihr Zuhause ist durch den Brand unbewohnbar.

„Als Mariam gegen 22 Uhr die Wohnzimmertür in unserer Wohnung öffnete, weil sie ein Geräusch gehört hatte, stand das Sofa bereits in hellen Flammen“, erzählt Ramou Traore Sankhon, die Mutter, von der Nacht des 30. September, die für die Familie alles verändert hat. Mariam habe sofort die Eltern geweckt, die dann mit ihr, der Oma, die ebenfalls bei der Familie wohnt und den vier jüngeren Geschwistern die Wohnung verlassen und die Feuerwehr alarmiert haben. „Bürgermeister Bernd Frey kam direkt vorbei und brachte uns zwei Tage im Waldhotel in Eisenberg unter, dafür sind wir sehr dankbar. Wir konnten lediglich die Sachen mitnehmen, die wir am Körper trugen, alles andere musste in der Wohnung bleiben“, erzählt sie weiter.

So verbrachte die Familie zwei Tage im Schlafanzug im Waldhotel. Gleich zur Stelle war auch die Flüchtlingshelferin Anneliese Ecker-Henn aus Eisenberg, die sich seit Jahren ehrenamtlich um alle Belange von Flüchtlingen in Eisenberg kümmert. „Frau Anneliese ist mit uns gleich montags in den Laden der evangelischen Kirche gefahren, um Kleidung für uns Erwachsene zu holen und zum Kinderschutzbund, wo wir Kleidung für unsere Kinder bekommen haben“, so die dankbare Mutter. Ihre gesamte Kleidung in der Wohnung sei durch die starke Rauchentwicklung vermutlich unbrauchbar.

Seit Dienstag in Wohnung untergebracht

Seit Dienstag bewohnt die Familie jetzt eine Drei-Zimmer-Wohnung in Eisenberg. Auch einige Möbel wurden von der Verbandsgemeinde bereitgestellt – die Familie ist sehr dankbar, dass sie erstmal ein Dach über dem Kopf hat. In dem kleinen Kinderzimmer schlafen die 13-jährige Tochter sowie die beiden fünf- und neunjährigen Geschwister, die Oma schläft im Wohnzimmer, im Elternschlafzimmer schlafen außer den Eltern noch die beiden kleinen Kinder im Alter von eineinhalb und vier Jahren.

Es gibt in der Küche einen Esszimmertisch mit Stühlen, Herd und Spüle sowie einen kleinen Küchenschrank – jedoch keine Hängeschränke, im Wohnzimmer zwei Couchgarnituren – gespendet von Hermann Saaß aus Lautersheim – und das Bett, in dem die Oma schläft. „Wir sind sehr froh, hier wohnen zu dürfen, aber es fehlt noch wirklich viel“, so die Mutter leise.

Und so ist es tatsächlich – angefangen von fast allen Haushaltsartikeln, wie Töpfen, Geschirr, Besteck und Putzutensilien über eine Garderobe, einen kleineren Schrank fürs Wohnzimmer und einen Schrank fürs Kinderzimmer bis hin zu einem Staubsauger und im besten Fall einer Mikrowelle. Auch Decken und große Handtücher fehlen noch. „Ich hatte noch einen Ranzen, der von Firma Sternjakob aus Frankenthal über die Eisenberger Hexen gespendet wurden, den konnte ich jetzt dem neunjährigen Lion geben, aber Mariam hat aktuell keine Tasche für die Schule“, sagt Anneliese Ecker-Henn, die Flüchtlingshelferin. Auch Spielsachen für die Kinder gibt es keine – alles ist noch in der verrauchten Wohnung und kann vermutlich nicht mehr benutzt werden.

„Jetzt trifft uns so ein Unglück?“

„Wir sind Anneliese Ecker-Henn unendlich dankbar, sie kümmert sich praktisch rund um die Uhr, ist Ansprechpartner für alles und unterstützt uns, wo sie kann“, ergänzt die Mutter. Die Familie, die ursprünglich aus dem Senegal kommt, ist einerseits froh, dass niemand bei dem Brand körperlich verletzt wurde. Seelisch aber macht das Feuer der Familie zu schaffen. Die Mutter hat oft Tränen in den Augen, während sie spricht, Vater und Oma blicken sehr ernst; die Leichtigkeit, die Fröhlichkeit, scheint derzeit verloren. Der Vater, Assane Traore Sankhon sagt: „Wir sind jetzt seit elf Jahren in Deutschland, haben beide immer gearbeitet – ich arbeite in Enkenbach-Alsenborn, nachdem ich lange Zeit bei Gienanth gearbeitet habe und meine Frau arbeitet in der Schuhfabrik in Kirchheimbolanden. Unsere Kinder sind in der Schule und im Kindergarten integriert. Wir haben nie Probleme gehabt und jetzt wir trifft uns so ein Unglück – warum nur?“

Kontakt

Wer der Familie helfen möchte, kann Kontakt mit Anneliese Ecker-Henn aufnehmen, Telefon 0176 56850498.