Er hat schnell und umsichtig eingegriffen – und eine Rauchvergiftung erlitten. Der Bewohner eines Hauses in der Sandstraße in Eisenberg hat sich in der Nacht auf Sonntag leicht verletzt, weil er auf eigene Faust mit dem Löschen eines Brandes im oberen Bereich des Gebäudes begonnen hat. Dadurch konnte er wohl das Ausbreiten des Feuers verhindern, das um 2.27 Uhr gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr war sehr schnell klar, dass sich die Brandstelle im Dachgeschoss des dreistöckigen Hauses befindet. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen und die Glutnester beseitigen. Weshalb es zu dem Feuer kam, ist bislang unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Nach Informationen der Polizei ist das Haus, mit Ausnahme des Dachgeschosses, weiterhin bewohnbar.