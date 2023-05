Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Lichterloh in Flammen stand am Ostermontag ein Wohnhaus in der Kerzenheimer Blumenstraße. Die Bewohnerin konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Sie wurde vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht. Ein Großaufgebot der Feuerwehr kümmerte sich um das Feuer.

Gegen 5.30 Uhr heulten die Sirenen in der Verbandsgemeinde Eisenberg los. Schon aus der Ferne war das Unglück für die Wehrleute ersichtlich: Aus einem Wohnhaus in der Kerzenheimer Blumenstraße