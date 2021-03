Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter in der Nacht zum 3. März einfach drei 20-Liter-Kanister neben einem asphaltierten Feldweg vom Sportplatz in Richtung Spreiterhof abgestellt. Die Kunststoffkanister sind nach weiteren Polizeiangaben teilweise mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt, bei der es sich um Altöl handeln dürfte. Die Entsorgung von Altölbehältern in der Umwelt stellt laut Polizei eine Gefahr für die Umwelt dar und ist ein strafbarer unerlaubter Umgang mit Abfällen. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu den aufgefundenen Kanistern sowie zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 917-0.