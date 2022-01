Nach dem Brand der Bolander Schreinerei Rehan am 13. Januar sieht die Staatsanwaltschaft keinen Zusammenhang zum Brand, der knapp zwei Monate zuvor in Höringen ausgebrochen war: Am 17. November hatte im westlichen Donnersbergkreis – rund 25 Fahrminuten entfernt – ebenfalls ein holzverarbeitender Betrieb gebrannt. Während die Staatsanwaltschaft beim Fall in Bolanden von Brandstiftung ausgeht und ein Tatverdächtiger bereits in Untersuchungshaft sitzt, seien die Ermittlungen zu dem Brand in Höringen „mangels Hinweisen auf Fremdverschulden“ schon im Dezember 2021 eingestellt worden. Das hat Leitender Staatsanwalt Udo Gehring auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Nach dem Ergebnis der Ermittlungen in Höringen „gehen wir von einem technischen Defekt als Brandursache aus“, so Gehring – ohne allerdings, „dass ein solcher Defekt hätte konkretisiert werden können“. Ein Zusammenhang zum Feuer in Bolanden sei derzeit nicht erkennbar, wenngleich Gehring darauf hinwies, dass die Ermittlungen dort noch längst nicht abgeschlossen seien.