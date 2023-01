Sind die Feiertage erst einmal vorbei, fliegen die ausgedienten Christbäume traditionell um den Dreikönigstag aus den Wohnungen. Doch anders als in zahlreichen Gemeinden, in denen die ausgemusterten Bäume am Straßenrand eingesammelt werden, gibt es in Kirchheimbolanden zumindest momentan einen solchen Service nicht.

Vielerorts ist so einfach: Bis zum 6. Januar den Weihnachtsbaum abschmücken, das nicht mehr so frische Tannengrün an den Straßenrand stellen und wenig später ist das nadelnde Gewächs – oft dank der örtlichen Feuerwehr – mit dem letzten Rest Weihnachtsstimmung endgültig verschwunden. Nicht so in der Kreisstadt, wundert sich der Wahl-Kirchheimbolandener Thomas Büttner. Der 67-Jährige wartete sehnlichst darauf, dass ein Abholtermin für die ausrangierten Bäumchen bekanntgegeben wird.

Zumindest kennt Büttner das aus seiner alten Heimat Kassel so: „Die Müllabfuhr oder die Feuerwehr hat meist gegen eine kleine Spende die Bäume gesammelt.“ In Kibo hat er jedoch vergeblich auf eine diesbezügliche Mitteilung gewartet. Eine Nachfrage bei der Kreisverwaltung und der Verbandsgemeinde ergab: Eine Abholung durch die Müllabfuhr gibt es nicht. „Das ist schon traurig für eine Stadt wie Kirchheimbolanden“, sagt Büttner. Schließlich seien die Müllgebühren nicht gerade günstig. „Wie sollen die Menschen den Baum sonst loswerden?“ Vor allem Bewohner von Mietshäusern hätten oft in den Biotonnen nicht genügend Platz, um ihren zerkleinerten Baum zu entsorgen.

Entsorgung Sache der Baumbesitzer

Auf Nachfrage der RHEINPFALZ bestätigt Hado Reimringer, bei der Kreisverwaltung Leiter der Umweltabteilung, dass in der Stadt Kirchheimbolanden die ausgedienten Weihnachtsbäume nicht von der Müllabfuhr abgeholt werden. Aus rechtlicher Sicht seien die Abfallerzeuger, also die Weihnachtsbaum-Besitzer, für die Entsorgung verantwortlich. „In einigen Gemeinden bieten örtliche Feuerwehreinheiten eine Sammlung der Weihnachtsbäume gegen eine kleine Spende an“, berichtet Reimringer weiter. Allerdings sei dieser Service der Feuerwehren freiwilliger Natur und keine gesetzliche Pflicht.

Bis vor einigen Jahren hat die Feuerwehr Kirchheimbolanden die Sammlung übernommen, berichtet Wehrleiter Matthias Groß. „Allerdings ist es in einer Stadt ein großer logistischer Aufwand.“ Nicht nur habe es irgendwann an Personal gemangelt, das in fünf Trupps die Straßen abklapperte. „Dazu haben uns später auch die Fahrzeuge gefehlt.“ An den neueren Feuerwehrautos seien keine Anhängerkupplungen vorhanden, um die von den Landwirten zur Verfügung gestellten Rollen anzuschließen. „Weil es immer weniger Landwirte gibt, gab es auch weniger Rollen, die wir uns zu diesem Zweck leihen konnten“, erläutert Groß.

Kostenlos an Sammelplätzen abgeben

Damit sei das Thema für die Feuerwehr aber nicht vom Tisch, versichert der Wehrleiter. „Im Förderverein wurde überlegt, ob wir die Sammlung wieder übernehmen wollen.“ Für dieses Jahr sei die Organisation zu kurzfristig, „zumindest wollen wir prüfen, ob wir eventuell nächstes Jahr sammeln und so vielleicht unsere Gemeinschaftskasse mit ein paar Spenden etwas aufbessern“, stellt Groß in Aussicht.

Bis dahin empfiehlt Reimringer den Weihnachtsbaumbesitzern, ihre ausgedienten Bäume kostenlos zu den fünf Grüngutsammelplätzen des Kreises in Eisenberg-Steinborn, Alsenbrück-Langmeil, Bolanderhof, Katzenbach und St. Alban zu bringen. Dort entsorgten auch die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden die gesammelten Bäume. „Darüber hinaus können Eigenkompostierer den ausgedienten Weihnachtsbaum auch selbst häckseln und auf ihrem Grundstück kompostieren“, so Reimringers weiterer Tipp.