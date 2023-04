Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pläne für den Ferienpark in Finkenbach-Gersweiler und für junge Familien in Stahlberg sind weitere Bausteine, um den Donnersbergkreis in Sachen Tourismus weiter voranzubringen. Fraglos ist er auf gutem Weg.

Wenn die Rede davon ist, „dort zu leben, wo andere Urlaub machen“, kommen den meisten Menschen Bilder von sanften Wellen an sonnigen Strandabschnitten oder von verschneiten Alpenhängen