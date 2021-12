Wohnen in der Stadtmitte: Ganz schön hoch

Waren Sie schon mal in Benidorm? Die Stadt an der Costa Blanca in der Nähe von Alicante ist bekannt für ihre Wolkenkratzer, die aus dem idyllischen Fischerdorf eine Hochburg für Tourismus und feierlustige Urlauber machten. Und für einen 190 Meter hohen Wohnturm, bei dem (kein Witz!!!) die Aufzüge vergessen und erst vor kurzem in einer aufwendigen Aktion nachmontiert wurden. Viele Kinder kennen die Stadt aus Erdkundebüchern, denn darin war sie als abschreckendes Beispiel für die Landschaft verschandelnden Bauwahn im Zuge des Massentourismus aufgeführt. In der jüngsten Zeit aber hat die Vielgescholtene einen Imagewandel durchlaufen. Naturschützer in Spanien sehen sie als Paradebeispiel für Wohn- und Urlaubsformen, für die keine weitere Fläche versiegelt werden muss. Siedlungen mit Ferienbungalows, die sich tief ins Hinterland fressen, sollen der Vergangenheit angehören. Flächenverbrauch reduzieren und wo es geht verhindern, Baulücken sinnvoll nutzen, bestehende Baugrundstücke klug und sinnvoll erschließen – dieses Credo des Nabu ist mittlerweile auch in Mittelzentren wie Kirchheimbolanden angekommen. Und wer sich das neue Stadtquartier zwischen Kreisverwaltung, Rathaus und Mälzerei betrachtet, sollte es vor diesem Hintergrund tun. Dass die Gebäude, wie auch Architekt Christoph Groth weiß, die Menschen in Kirchheimbolanden polarisieren, dass manche sich gar den Schotterparkplatz zurückwünschen, müsste in jedem Fall vor diesem Hintergrund betrachtet werden. Denn wären statt der 35 Wohnungen 35 kleinere oder größere Bauplätze verkauft, die dann mit 35 kleineren oder größeren Häusern versehen worden wären, dann wäre das in Sachen Flächenverbrauch eindeutig die schlechtere Bilanz. Zumal die vielgefragten Seniorenwohnungen neben der Barrierefreiheit das Merkmal Stadtnähe erfüllen müssen.

Eingeschränkt: Jede Empörung hat ihre Zeit

Das Fazit ist eindeutig. Alle von uns Befragten aus dem öffentlichen Leben des Kreises halten eine Impfpflicht auf Dauer für wohl unumgänglich, bedauern es aber, wenn die Entscheidung dafür nicht auf Einsicht und Rücksicht beruht. Dabei haben einige schon etliches unternommen, um Menschen in ihrem Umfeld von der Notwendigkeit der Impfung zu überzeugen. „Ich diskutiere da nicht mehr“, hat beispielsweise Timo Holstein hier einen Schlussstrich gezogen. Wer sich jetzt noch quer stelle, sei wohl nicht mehr zu erreichen. Und Richter Thomas Edinger verweist auf einen Punkt, der unter dem Argument „freie Selbstbestimmung“ allzu schnell vergessen wird: Bereits heute gibt es zahlreiche Einschränkungen der eigenen Freiheit, wo sie sich zum Schaden anderer entpuppt. Ganz neu sind diese Diskussionen im Übrigen nicht: Als meine Jungs im Grundschulalter waren, gab es in Alzey eine langwierige Diskussion über die Frage, ob bei der Kinder!!!!-Fasnacht im Saal geraucht werden darf. Die Obernarren sahen in der Forderung nach Rauchverzicht zugunsten der kleinen Fasnachter einen Angriff auf ihre persönliche Freiheit. Fasnacht ohne Zigaretten und Alkohol schien unvorstellbar. Und auch das spätere Rauchverbot in Restaurants und Kneipen brachte aufgeregte Diskussionen und prophezeite ein großes Kneipensterben. Nichts dergleichen geschah, im Gegenteil: Manch einer geht wahrscheinlich erst jetzt gerne essen, wo er sicher sein kann, dass er nicht vom Tischnachbarn eingenebelt wird. Und auf die Idee, bei einem Kinderfest zu qualmen und das als ein durch die Verfassung garantiertes Grundrecht zu deklarieren, würde heute wohl niemand mehr kommen. Und vielleicht lösen sich ja die meisten Coronascharmützel irgendwann in Schall und Rauch auf.