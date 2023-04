Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einer Gegenstimme hat der Gemeinderat Wartenberg-Rohrbach den geplanten Änderungen für das Gebiet der kleinen Gemeinde im Flächennutzungsplan der VG Winnweiler zugestimmt. Knackpunkt, um den sich in der jüngsten Sitzung die Debatte drehte, war die Umwandlung des Wochenendgebiets in ein Mischgebiet.

Wie in vielen Wochenendegebieten der Region ist auch in Wartenberg-Rohrbach im Lauf der Jahre aus einer vorübergehenden Nutzung eine dauerhafte geworden. Das sei aber nie rechtssicher in einer